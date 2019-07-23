أمير الباحة يتجاوب مع مناشدة الغامدي

المناطق-الباحة

في تجاوب كريم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة لمناشدة المواطن أنور بن صالح الغامدي المصاب بورم والتي تم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يطلب نقله إلى مستشفى متخصص. ووجه سمو امير المنطقة بنقل المريض إلى أحد المستشفيات المتخصصة عاجلا دون تأخير وتوفير العناية الطبية اللازمة له.

من جانبه أعرب الغامدي عن بالغ شكره لسمو أمير المنطقة على تجاوبه الغير مستغرب وتوجيه سموه بنقله داعيا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وان يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة التي لا تألو جهدا في رعاية المواطن وتوفير سبل الراحة له.