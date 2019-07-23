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أمير الباحة يتجاوب مع مناشدة الغامدي

أمير الباحة يتجاوب مع مناشدة الغامدي

منطقة الباحة
أمير منطقة جازان يعزي والد وأسرة الشهيد “جعامي”

أمير منطقة جازان يعزي والد وأسرة الشهيد “جعامي”

منطقة جازان
 أمير الجوف يقف على مدينة الحجاج بأبو عجرم ويؤكد أن خدمة الحجاج شرف لنا جميعاً

 أمير الجوف يقف على مدينة الحجاج بأبو عجرم ويؤكد أن خدمة الحجاج شرف لنا جميعاً

منطقة الجوف
أمير منطقة جازان يتفقد غدا مستشفى جازان العام والتخصصي

أمير منطقة جازان يتفقد غدا مستشفى جازان العام والتخصصي

منطقة جازان

أمير الباحة يتجاوب مع مناشدة الغامدي

أمير الباحة يتجاوب مع مناشدة الغامدي
http://almnatiq.net/?p=754728
المناطق-الباحة

في تجاوب كريم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة لمناشدة المواطن أنور بن صالح الغامدي المصاب بورم والتي تم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يطلب نقله إلى مستشفى متخصص. ووجه سمو امير المنطقة بنقل المريض إلى أحد المستشفيات المتخصصة عاجلا دون تأخير وتوفير العناية الطبية اللازمة له.
من جانبه أعرب الغامدي عن بالغ شكره لسمو أمير المنطقة على تجاوبه الغير مستغرب وتوجيه سموه بنقله داعيا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وان يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة التي لا تألو جهدا في رعاية المواطن وتوفير سبل الراحة له.

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