أمير منطقة حائل يستقبل مدير الجامعة العربية المفتوحة

المناطق-حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي بن محمد الشهراني، الذي يزور المنطقة .

وفي بداية اللقاء رحب الأمير عبدالعزيز بن سعد, بالدكتور الشهراني وناقش سموه آليات تطوير فرع الجامعة العربية المفتوحة بالمنطقة وتجهيز المقر وفتح مسارات تعليم لبعض ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيداً سموه بجهود القائمين على الجامعة وجهود القائمين على فرع الجامعة في المنطقة .

من جهته تحدث مدير الجامعة العربية المفتوحة عن عدد من المقترحات والبرامج الهادفة لتحقيق توجيهات أمير المنطقة، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه على ما تجده الجامعة والقائمون عليها من رعاية ومساندة من قبل سموه, مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بتعليم اللغة الصينية وإلحاق الصم في الدراسة بالجامعة .

حضر اللقاء مديرة فرع الجامعة العربية المفتوحة بمنطقة حائل الدكتورة غريبة الطويهر وعدد من المسؤولين والمسؤولات بالجامعة .

