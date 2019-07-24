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البرلمان النيجيري يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

البرلمان النيجيري يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=754739
المناطق - واس

التقى رئيس البرلمان النيجيري السيد فيمي غاباجابيلا اليوم في أبوجا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، بحضور عدد من أعضاء البرلمان النيجيري.
وأشاد معالي رئيس البرلمان النيجيري بعمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ونيجيريا، منوهًا بالجهود العظيمة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – في سبيل خدمة ضيوف الرحمن .
ومن جانبه هنأ السفير بوسطجي معالي رئيس البرلمان النيجيري بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة البرلمان في دورته الحالية، متمنيا له التوفيق والنجاح.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

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