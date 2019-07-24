احدث الأخبار

أسعار النفط ترتفع إلى نحو 64 دولارا
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الجوف
أبرز المواد
 المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني
أبرز المواد
 لدعمها الإرهاب في البلاد.. حزب “ودجر” الصومالي يطالب بقطع العلاقات مع قطر
أبرز المواد
 هداف كرة أفريقي يتلقى “دجاجة” تقديرا لأدائه
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: غياب أفق التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين
أبرز المواد
 مصرع 4 عناصر من مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني بجبهة ناطع
أبرز المواد
 البرلمان النيجيري يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يقتلون مؤيديهم بطريقة داعشية بعد انتهاء خدماتهم
أبرز المواد
 تطبيقOffliner أداة مميزة لحفظ المحتوى والوصول إليه عند انقطاع الإنترنت
أبرز المواد
 62.2 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في الأسهم السعودية
أبرز المواد
 “جوجل” تعود من جديد بشبكة Shoelace الاجتماعية
أبرز المواد
أسعار النفط ترتفع إلى نحو 64 دولارا

أسعار النفط ترتفع إلى نحو 64 دولارا

أبرز المواد
الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الجوف

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الجوف

أبرز المواد
المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني

المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني

أبرز المواد
لدعمها الإرهاب في البلاد.. حزب “ودجر” الصومالي يطالب بقطع العلاقات مع قطر

لدعمها الإرهاب في البلاد.. حزب “ودجر” الصومالي يطالب بقطع العلاقات مع قطر

أبرز المواد

الأمم المتحدة: غياب أفق التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين

الأمم المتحدة: غياب أفق التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين
http://almnatiq.net/?p=754746
المناطق - واس

أكدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو إنه لابد أن يتم العمل على إعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، من أجل حل النزاع على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة.
وحذرت ديكارلو، اليوم في إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، من أنه بدون احتمال إجراء مفاوضات قابلة للتحقق في الأفق، فإن الحقائق على الأرض ستستمر في تقويض إمكانية تحقيق حل الدولتين، مشيرة إلى العديد من إجراءات الهدم والمصادرة من قبل الحكومة الإسرائيلية واستمرار تصديق محاكمها ببناء الوحدات السكانية, مجددة التأكيد على أن المستوطنات لا تزال تمثل عقبة كبيرة أمام السلام وتشكل انتهاكًا دوليًا.
وفيما يخص التطورات الأمنية, أشارت إلى تقارير سجلت مقتل فلسطيني وجرح 736 من بينهم 234 طفلا و39 امرأة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، مشيرة إلى حوادث عنف مستمرة في الضفة الغربية المحتلة، وفي القدس الشرقية.
وشكرت وكيلة الأمين العام بدورها كل الدول الأعضاء التي ساهمت في دعم الجهود في مجالات خلق فرص العمل والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والطاقة، مشددة على أن جذور مشاكل غزة تظل سياسية، داعية جميع الفصائل الفلسطينية إلى إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل حكومة وطنية واحدة وديمقراطية وشرعية, كما أعربت عن ترحيبها بقرار جامعة الدول العربية بدعم السلطة الفلسطينية بحوالي 100 مليون دولار شهريا، وبمذكرات التفاهم الأخيرة بين حكومتها والأردن، في مجالات الطاقة والصحة والنقل، موضحة أن الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب الفلسطيني أمر حاسم في تهيئة بيئة مواتية للتفاوض، حيث أنه ينبغي أن يتبعه اتفاق سلام شامل يعالج جميع قضايا الوضع النهائي.

روابط ذات صلة

أسعار النفط ترتفع إلى نحو 64 دولارا

أسعار النفط ترتفع إلى نحو 64 دولارا
الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الجوف

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الجوف
المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني

المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*