الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الجوف

المناطق -وكالات

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، مواقع استراتيجية في مديرية “برط العنان” في محافظة الجوف شمالي اليمن، من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”، الثلاثاء.

وقالت مصادر عسكرية: “إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على جبال “القلعة الاستراتيجية”، وتوغلت في مواقع تمركز الميليشيات الحوثية في أودية “الظهرة” في مديرية برط العنان” بمحافظة الجوف.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش اليمني تمكنت أيضا من قطع خطوط إمداد الميليشيات الحوثية إلى مواقع تمركزها في جبال “تواثنه” وجبال “الامهور”.

وأسفرت المعارك حسب المصادر ذاتها عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، فضلا عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، خلفتها الميليشيات بعد فرارها.