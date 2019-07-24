احدث الأخبار

المجلس العسكري في السودان: لسنا ضد المدنية
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع إلى نحو 64 دولارا
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الجوف
أبرز المواد
 المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني
أبرز المواد
 لدعمها الإرهاب في البلاد.. حزب “ودجر” الصومالي يطالب بقطع العلاقات مع قطر
أبرز المواد
 هداف كرة أفريقي يتلقى “دجاجة” تقديرا لأدائه
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: غياب أفق التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين
أبرز المواد
 مصرع 4 عناصر من مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني بجبهة ناطع
أبرز المواد
 البرلمان النيجيري يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يقتلون مؤيديهم بطريقة داعشية بعد انتهاء خدماتهم
أبرز المواد
 تطبيقOffliner أداة مميزة لحفظ المحتوى والوصول إليه عند انقطاع الإنترنت
أبرز المواد
 62.2 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في الأسهم السعودية
أبرز المواد
المجلس العسكري في السودان: لسنا ضد المدنية

المجلس العسكري في السودان: لسنا ضد المدنية

أبرز المواد
أسعار النفط ترتفع إلى نحو 64 دولارا

أسعار النفط ترتفع إلى نحو 64 دولارا

أبرز المواد
الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الجوف

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الجوف

أبرز المواد
المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني

المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني

أبرز المواد

المجلس العسكري في السودان: لسنا ضد المدنية

المجلس العسكري في السودان: لسنا ضد المدنية
http://almnatiq.net/?p=754763
المناطق - وكالات

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الثلاثاء، أن المجلس “ليس ضد المدنية أو الشباب”، مشددا على ضرورة أن تتكاتف كل أطياف الشعب السوداني لتكون “كتلة واحدة”.

وقال دقلو: “نحن الآن في عهد جديد، ويمكن لأي شخص التعبير عن رأيه”، داعيا الشباب إلى طرح رؤيتهم فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة.

وأضاف: “نحن نعمل نيابة عنكم.. أنتم يا شباب من أحدثتم التغيير.. نحن لسنا ضد المدنية ولسنا ضد الشباب”.

واستطرد دقلو حديثه بالتأكيد على ضرورة اتحاد أبناء الشعب كلهم، للمضي قدما بالعملية السياسية والإسراع بها، موضحا: “المطلوب الآن هو السلام، وبدون السلام لن نستطيع فعل أي شيء، لذا يجب أن ننتبه إلى سياسة فرق تسد التي فرقت بين الناس والأحزاب. نحن لا نريد أي خلاف، نريد أن نكون كلنا كتلة واحدة”.

ودعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إلى الاستفادة من التغييرات التي تمر بها البلاد، قائلا: “لا بد من أن نستفيد من الثورة التي حصلت ومن هذا التغيير، وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا”.

وتابع: “نريد العمل لا الكلام، لأن الكلام لا يحل المشكلة، عندما نقول سلام ومصالحة وعدالة يجب أن يكون كل هذا حقيقي… أنا أريد أن تتحقق مدنية حقيقية”.

كما شدد دقلو، على ضرورة الإسراع في العملية الانتقالية والوصول إلى اتفاق سياسي، مضيفا: “نريد من الناس أن تتفق ولا نريد إقصاء أحد، كي لا تخرج مظاهرات جديدة ونتأخر في المضي قدما بالبلد”، داعيا الناس إلى “الاستفادة من التغيير ومن التجارب السابقة”.

وأشار في حديثه إلى أهمية أن “تسود المساواة والعدالة الشاملة”، قائلا: “يجب أن يفهم سكان ولاية الخرطوم أن السودان لا يتكون من الخرطوم فقط، وإنما يضم 18 ولاية. عملنا الآن كله في الخرطوم، والعدالة يجب أن تشمل حقوق الآخرين”.

وتحدث دقلو على الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان الآن، بالقول: “الغلاء سببه وجود انتهازيين، ومن المفترض أن الشعب يعرف ذلك… المواطن عليه مسؤولية أيضا ولا بد من أن نتقاسم المسؤوليات بين المجلس والشعب”.

روابط ذات صلة

أسعار النفط ترتفع إلى نحو 64 دولارا

أسعار النفط ترتفع إلى نحو 64 دولارا
الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الجوف

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الجوف
المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني

المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*