11 جناحا للدول العربية ومنافسات تفاعلية وشعرية في «سوق عكاظ»

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شرعت اللجنة المنظمة لجائزة «شاعر عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح» في استقبال وفرز الطلبات المقدمة للمشاركة في المنافسات بشكلها الجديد هذا العام، وبجوائزها النقدية التي تبلغ 2.1 مليون ريال، منها مليون ريال للفائز الأول

من جهة أخرى، شهد سوق عكاظ أمس الثلاثاء استعدادات مكثفة لإنجاز ما تبقى من تجهيزاته خلال الأيام الثمانية المتبقية على انطلاق نسخته الـ 13 ضمن وجهات موسم الطائف الأربع، والتي يشكل فيها السوق العلامة البارزة ثقافيا

ورصدت جولة «عكاظ» الميدانية إنجاز البوابة الجديدة بشكل مختلف تماما عن السابقة التي تم إلغاؤها وتتم تهيئة ساحات المواقف الشمالية الجديدة، وتتم مضاعفة المواقف فيها لعدّة أضعاف عن السابق وتسبر وتيرة الرصف والإناره فيها بشكل متسارع كما زوّدت بدورات مياه جديدة، وفي الداخل تم إنجاز تغطية المسرح الرئيسي والانتهاء من ساحة الفنون والموسيقى والجادة وساحة فتيان عكاظ وخدمات الزوار والحي التاريخي، ويجري العمل بخطى حثيثة للانتهاء من تجهيزات أجنحة 11 دولة عربية مشاركة بما يعكس تراث وثقافة ومأكولات كل منها على حدة

وشددت هيئة السياحة والتراث الوطني على أن تكون مشاركة الزوار بشكل تفاعلي باللغة العربية الفصحى سواء في تجربة القوافل العربية والشراء والبيع من على ظهورها أو في الأسواق ودكاكينها القديمة. وفي ختام الجولة رصدت «عكاظ» أن الشارع الذي يربط السوق مباشرة بطريق الطائف – الرياض بما يعرف طريق المطار الجديد ما زال ترابياً وهو يتبع لوزارة النقل ويخدم السوق بشكل كبير لو تم إنجازه