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يحتوي على 3 أسئلة فقط.. تعرف على أقصر اختبار للذكاء في العالم !

يحتوي على 3 أسئلة فقط.. تعرف على أقصر اختبار للذكاء في العالم !
http://almnatiq.net/?p=754772
المناطق_متابعات

ابتكر البروفيسور شين فريدريك من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أقصر اختبار لتحديد مستوى الذكاء (IQ) .

وذكرت صحيفة Mirror البريطانية، بأن هذا الاختبار ابتكر عام 2005 لتحديد القدرات المعرفية، وتم نشره الآن في شبكة الإنترنت.

الأسئلة التي يتضمنها الاختبار:

1-مضرب وكرة التنس قيمتهما معا تساوي 1.10 دولار. المضرب أغلى من الكرة بمقدار دولار واحد. كم قيمة الكرة؟

2- خمس ماكنات في معمل للنسيج تنتج خمسة قطع خلال خمس دقائق. كم دقيقة تحتاج 100 ماكنة لإنتاج 100 قطعة؟

3- تنمو في بحيرة زنابق الماء. كل يوم يتضاعف عددها، من المعلوم أن هذه الزنابق يمكن أن تغطي سطح البحيرة خلال 48 يوما. كم يوما تحتاج الزنابق لتغطية نصف سطح البحيرة؟

أجرى البروفيسور تجربة شارك فيها ثلاثة آلاف شخص من مختلف المجالات ومستويات تعليم مختلفة، وقد تمكن 17 % منهم بإعطاء إجابة صحيحة لهذه الأسئلة. يشير البروفيسور، إلى أن الاختبار في الوهلة الأولى يبدو سهلا، ويسهل فهمه بعد التوضيح، ولكن للإجابة الصحيحة يجب التخلي عن الجواب الذي يتبادر إلى الذهن أولا. وفقا لـ “روسيا اليوم”.

الإجابات الشائعة لهذه الأسئلة هي 10 سنتات و100 دقيقة و24 يوما على التوالي. ولكن هذه الإجابات غير صحيحة. لأن الإجابات الصحيحة في الواقع هي 5 سنتات وخمس دقائق و47 يوما.

شرح الإجابات كما يلي:

إذا كان ثمن المضرب والكرة معا هو 1.10، وثمن المضرب أكثر من ثمن الكرة بدولار واحد، وافترضنا أن ثمن الكرة هو “س” فإن ثمن المضرب والكرة معا هو “س + (س+1)”.

أي أن س+(س+1)= 1.10

ويعني ذلك أن 2س+1=1.10

أي أن 2س= 1.10-1

2س=0.10

س=0.05

أي أن ثمن الكرة “س” يساوي 5 سنتات.

إذا كانت 5 ماكينات في معمل للنسيج تنتج 5 قطع في 5 دقائق، فيعني ذلك أن كل ماكينة تحتاج 5 دقائق لإنتاج قطعة واحدة. وإذا كان لدينا 100 ماكينة تعمل معا، فإنها ستنتج 100 قطعة في 5 دقائق أيضا.

إذا كان عدد الزنابق يتضاعف، أي أن كل يوم هو ضعف اليوم السابق، وكل يوم سابق هو نصف اليوم الحالي، بمعنى أن الزنابق سوف تغطي نصف سطح البحيرة في اليوم 47.

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