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الأرصاد: رياح نشطة وغبار على منطقتي الرياض والشرقية

الأرصاد: رياح نشطة وغبار على منطقتي الرياض والشرقية
http://almnatiq.net/?p=754776
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى نجران، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، جازان وعسير، خاصةً الأجزاء الساحلية منها (تشمل الطريق الساحلي بين جدة وجازان)، وتكون السماء غائمة جزئيًا على منطقتي جازان وعسير وقد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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