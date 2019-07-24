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ليبيا.. الجيش يحرّر مناطق جديدة في طرابلس عقب معارك عنيفة مع المليشيات المسلحة
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المناطق_وكالات
تمكنت قوات الجيش الليبي، من تحرير مناطق جديدة، جنوب العاصمة طرابلس، عقب معارك عنيفة مع المليشيات المسلحة، التي تقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق.
وقالت مصادر عسكرية، إن الجيش سيطر على مواقع جديدة وهي محوري الرملة والكازيرما، القريبان من محيط مطار طرابلس العالمي، وأشارت إلى أن هذه الانتصارات التي حقّقها الجنود أربكت المليشيات المسلحة التي تراجعت إلى الخلف وكبدتها خسائر بشرية كبيرة.
في غضون ذلك، تستمر المعارك بين الطرفين في ضواحي العاصمة طرابلس خاصة بمحاور عين زارة وطريق المطار وشارع الخلاطات جنوب العاصمة، فيما تشهد باقي محاور القتال هدوءا حذرا.
وتخوض قوات الجيش الليبي منذ أكثر من 3 أشهر، عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، أطلقت الإثنين آخر مرحلة من هذه العمليات، وأعلنت أنها تتقدم بشكل كبير نحو وسط العاصمة طرابلس.
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