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المملكة تدعو المجتمع الدولي لمنع الاحتلال الإسرائيلي من ممارسته البشعة ضد الفلسطينيين

المملكة تدعو المجتمع الدولي لمنع الاحتلال الإسرائيلي من ممارسته البشعة ضد الفلسطينيين
http://almnatiq.net/?p=754787
المناطق_وكالات

أكدت المملكة العربية السعودية على أنه لا يوجد مبرر لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني خاصة في ظل التوافق الدولي حول حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف التي كفلتها لهم القرارات الدولية، ولا يوجد مبرر لاستمرار الصراع في ظل تأكيد الدول العربية على تحقيق سلام شامل مع إسرائيل استنادا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في كلمة المملكة نيابة عن المجموعة العربية، والدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، أمام الاجتماع الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، حول البند المتعلق بـالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعیشیة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فیھا القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، والتي ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وعبر معاليه عن ترحيب المملكة بما ورد في بيان مجموعة السبعة والسبعين والصين وما تمت الإشارة له فيما يتعلق بموضوع الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعیشیة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فیھا القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.

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