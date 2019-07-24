ملكة بريطانيا.. ماذا تحمل في حقائب سفرها ؟

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قد يتبادر إلى ذهنك أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تحمل قبعات وأدوية للأمراض المزمنة، أو مأكولات وملابس من نوع خاص، غير أن الحقيقة التي كشفها خبراء في القصر الملكي لصحيفة «ذي صن» البريطانية أخيرا، أن الملكة والأميرين فيليب وتشارلز يسافرون جميعا حاملين «حزم» عبوات من دمائهم الشخصية للحالات الطارئة. ويقول المحرر الملكي آدم هليكر: «تصطحب الملكة كميات من الدم في عبوات أثناء مهماتها وجولاتها الملكية، يجهزها الطبيب المرافق ضمن إجراء احترازي يضمن إمداد الملكة في الحالات الطارئة بدم موثوق، لاسيما أنها كثيرة السفر إلى مناطق نائية كأفريقيا وغيرها، ما قد يعرضها لنقل الدم». وتسافر إليزابيث برفقة 3 أطباء شخصيين على الأقل، مهمتهم الأولى فور الوصول البحث عن المستشفيات القريبة من الجولات الملكية. يذكر أن البروتوكول الملكي يحذر من سفر 2 من ورثة العرش البريطاني على متن طائرة واحدة لحماية النسب، ورغم ذلك كسر الأمير ويليام هذه القاعدة عدة مرات باصطحاب أطفاله الثلاثة