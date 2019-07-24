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عاق يشعل النار في أبيه ويمنع إنقاذه

عاق يشعل النار في أبيه ويمنع إنقاذه
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http://almnatiq.net/?p=754799
المناطق_متابعات

أثار فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي في مصر، لشاب يطارد والده ويشعل فيه النيران، غضبا واسعا  وكشفت اللقطات التي وثقتها كاميرا مراقبة أحد المحلات التجارية ملاحقة الابن العاق لوالده (60 عاماً) وطرحه أرضا ثم سكب كيروسين على جسده ومن ثم أشعل النيران فيه، وظل يحاصره حتى يمنع إنقاذه. وتمكن أحد المارة من الوصول إلى الأب وحاول إطفاء النيران لكنها طالته قبل أن يجتمع الأهالي وينقذوا الضحيتين. وأكد رواد التواصل أن الواقعة حدثت في مدينة أبوالمطامير بالبحيرة شمال البلاد، وطالبوا السلطات بملاحقة الابن العاق ومحاكمته. فيما أشار مصدر مسؤول في صحة المحافظة أن الإسعاف نقل المصابين للمستشفى العام، لعمل الإسعافات اللازمة نظرا إلى خطورة حالة الأب المصاب بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 80% نظرا إلى تأخر إنقاذه، لافتا إلى سوء حالته النفسية. ولا تزال الشرطة تبحث عن العاق الذي فر هاربا بعد تجمهر المارة والأهالي

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