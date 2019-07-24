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مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين في إدلب

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تدعو إلى حماية المدنيين في إدلب
http://almnatiq.net/?p=754801
المناطق_وكالات

أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا) أن 59 مدنيًا على الأقل لقو مصرعهم عندما ضربت سلسلة من الغارات الجوية الفتاكة مواقع متعددة في جنوب إدلب يوم أمس.
وقال نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية مارك كتس، في بيان صدر يوم الهجوم: “إن كابوس إدلب يزداد سوءا، حيث شهدنا واحدة من أكثر الهجمات فتكا على المناطق المدنية منذ اندلاع القتال، من حوالي ثلاثة أشهر”.
وأبان أن الغارات الجوية أدت أيضا إلى إصابة أكثر من 100 امرأة وطفل ورجل بجروح، معظمهم في حالات خطيرة، مشيراً إلى أن الهجوم الأسوأ كان على أحد الأسواق الشعبية في مدينة معرة النعمان هذا الصباح، مخلفًا 39 قتيلًا على الأقل، من بينهم ثمانية نساء وخمسة أطفال، لافتاً النظر إلى أن هذا الرقم من المرجح أن يرتفع أكثر بعد اكتشاف المزيد من الجثث.
ودعت (الأوتشا) إلى حماية هؤلاء الناس، مشددة على أن العالم لا يمكن أن يدير ظهره لهم، ومجددة دعوتها لأطراف النزاع إلى التقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين من الأذى، وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وتيسير عملهم.
يذكر أن ثلاثة ملايين مدنيًا يعيشون في منطقة إدلب، وهم لا يزالون محاصرين وليس لديهم أي مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه، ومن بينهم أكثر من مليون طفل.

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