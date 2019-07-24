مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب يكشف على 30 مراجعاً بمستشفى الرس

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ضمن الجهود التي تقوم بها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ، لدعم التخصصات الطبية بالمستشفيات ، وخدمة المرضى في أماكن تواجدهم ، قام وفد طبي من مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم أمس ، بزيارة إلى مستشفى الرس العام للكشف على المرضى في العيادات الخارجية والمنومين بقسم العناية المركزة والأقسام الداخلية بالمستشفى .

وقد قام الفريق الطبي حيث بالكشف على أكثرمن (30) مريضا وتم حصر جميع المرضى وتشخيصهم تشخيصا دقيقا وإعطائهم العلاجات اللازمة وتم تحويل بعض الحالات التي تحتاج إلى فحوصات دقيقة إلى المركز .

وقد شارك الوفد أطباء القلب بالمستشفى الدكتور محمد علي أحمد وفي نهاية الزيارة قدم المرضى المنومين والمراجعين شكرهم للقائمين على هذه الزيارات والتي مما لاشك أنها تصب في مصلحة المرضى وتسهل عليهم عناء الذهاب للمركز الرئيسي ببريده .

والجدير ذكره أن مركز الأمير سلطان لطب وحراجة القلب بالقصيم يقوم بالتنسيق مع مستشفى الرس العام للكشف عن الحالات المرضية ،وجدولة زيارات دورية للأطباء الإستشاريين.