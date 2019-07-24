مدير سياحة الجوف يفتتح مهرجان الجوف حلوة 1440هـ

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افتتح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف أمين عام المجلس الأستاذ ياسر بن إبراهيم العلي ؛ مساء الثلاثاء

20 ذي القعدة 1440 برامج و فعاليات مهرجان “الجوف حلوة 1440 هـ” في منتزه النخيل بسكاكا وسط حضور جمهور غفير من الأهالي.

فقد بدأت الفعاليات و التي شارك فيها مجموعة من الدمى الكرتونية المحببة ، بفعاليات المسرح و تقديم العديد من الألعاب الحركية والمسابقات الترفيهية من تنفيذ فرقة لايف الترفيهية، بالإضافة إلى الأناشيد والشيلات و مشاركة الجمهور .

كما قدمت فرقة نجوم الجوف الاستعراضية عددًا من الوصلات الاستعراضية على أنغام الشيلات الوطنية و الاجتماعية تفاعل معها الجمهور الحاضر .

وقدم نجما الأمسية الأولى من أماسي المهرجان المنشدان الشابان ليث الربيع و مالك الخالدي مجموعة من الشيلات الطربية ، و التي تنوعت

أغراضها ما بين الوطنية و التغني بقادة المملكة و دورها الريادي والشيلات الطربية الحماسية وسط تفاعل و تصفيق و تشجيع من الحضور .

هذا و أثنى الأستاذ ياسر العلي على الجهود الحثيثة و المبذولة لإنجاح هذا المهرجان مؤكدًا في الوقت ذاته بهف المهرجان الساعي للترويج للسياحة الداخلية و الترفيه على المواطنين ، مبينًا أن البرامج المقدمة في مثل هذه المهرجانات تقوم بدورٍ كبير في دعم و تنشيط السياحة .و ذكر العلي بأن الحضور على موعدٍ مع حزمةٍ من المناشط المسلية و المنوعة الجديدة خلال فترة تنفيذ المهرجان .

من جانبه ذكر المدير التنفيذي للمهرجان الأستاذ صلاح بن شندل العنزي بأن المهرجان عمل على تنوع الفعاليات ،وشموليتها لتناسب ذائقة الجميع ، وذلك حرصًا من إدارة المهرجان في تلبية رغبات الحضور و دعم فرص المواهب الشابة و النجوم الصاعدة في منطقة الجوف .

وقدم العنزي شكره وتقديره لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف على دعمهم ، ومتابعتهم المستمرة منذ بدء اعتماد إقامة

المهرجان وتقديم كافة التسهيلات من أجل تحقيق أهداف المهرجان ونجاحه وبروزه ، و الشكر موصول لشركة وسط القصيم الداعم الذهبي للمهرجان .