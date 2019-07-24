احدث الأخبار

مدير صحة القصيم يلتقي بمدير عام الجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة 
منطقة القصيم
 المدير العام يتابع سير الدراسة في الفصل الصيفي بالعقيق
منطقة الباحة
 مدير عام تعليم الباحة: التدريب الصيفي قيمة مضافة واستثمار مستدام للمعلم والمعلمة
منطقة الباحة
 الشلعان يرعى حفل ختام نادي “مواهب البراعم” الموسمي
المنطقة الشرقية
 لاستقبال القادمين من دول الخليج.. إتمام التجهيزات بمدينة الحجاج في الأحساء
المنطقة الشرقية
 الملك سلمان يمنح الجندي “شراحيلي” وسام الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 قطر حين تحاول الرد.. تخبط يؤكد “الفضيحة الصومالية”!
أبرز المواد
 شاهد ..لوحات تشكيلية متناهية في الدقة و الابداع من أعمال نزلاء ونزيلات السجون
أبرز المواد
 صحة حفرالباطن تنفذ حملة “سافر بصحة”
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تحتفل بتدشين الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في فرنسا للقوات البحرية الملكية السعودية
أبرز المواد
 هدف يستعرض برامجه وخدمات الدعم لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية
أبرز المواد
 مختبرات دولية مستقلة ومعتمدة من منظمة القياس العالمية(OIML) تصادق على دقة العدادات الذكية
أبرز المواد
مدير صحة القصيم يلتقي بمدير عام الجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة 

مدير صحة القصيم يلتقي بمدير عام الجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة 

منطقة القصيم
المدير العام يتابع سير الدراسة في الفصل الصيفي بالعقيق

المدير العام يتابع سير الدراسة في الفصل الصيفي بالعقيق

منطقة الباحة
مدير عام تعليم الباحة: التدريب الصيفي قيمة مضافة واستثمار مستدام للمعلم والمعلمة

مدير عام تعليم الباحة: التدريب الصيفي قيمة مضافة واستثمار مستدام للمعلم والمعلمة

منطقة الباحة
الشلعان يرعى حفل ختام نادي “مواهب البراعم” الموسمي

الشلعان يرعى حفل ختام نادي “مواهب البراعم” الموسمي

المنطقة الشرقية

وزارة الدفاع تحتفل بتدشين الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في فرنسا للقوات البحرية الملكية السعودية

وزارة الدفاع تحتفل بتدشين الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في فرنسا للقوات البحرية الملكية السعودية
http://almnatiq.net/?p=754830
المناطق_واس

تحتفل وزارة الدفاع متمثلةً بالقوات البحرية الملكية السعودية اليوم, بإنزال الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في مدينة شيربورغ الفرنسية, بحضور معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي, وعدد من المسؤولين العسكريين من الجانب السعودي والفرنسي.
وتشتمل الاتفاقية مع شركة CMN على تصنيع 39 زورقًا سريعًا، جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في المملكة.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

روابط ذات صلة

الملك سلمان يمنح الجندي “شراحيلي” وسام الملك عبدالعزيز

الملك سلمان يمنح الجندي “شراحيلي” وسام الملك عبدالعزيز
قطر حين تحاول الرد.. تخبط يؤكد “الفضيحة الصومالية”!

قطر حين تحاول الرد.. تخبط يؤكد “الفضيحة الصومالية”!
شاهد ..لوحات تشكيلية متناهية في الدقة و الابداع من أعمال نزلاء ونزيلات السجون

شاهد ..لوحات تشكيلية متناهية في الدقة و الابداع من أعمال نزلاء ونزيلات السجون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*