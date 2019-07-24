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لاستقبال القادمين من دول الخليج.. إتمام التجهيزات بمدينة الحجاج في الأحساء

لاستقبال القادمين من دول الخليج.. إتمام التجهيزات بمدينة الحجاج في الأحساء

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لاستقبال القادمين من دول الخليج.. إتمام التجهيزات بمدينة الحجاج في الأحساء

لاستقبال القادمين من دول الخليج.. إتمام التجهيزات بمدينة الحجاج في الأحساء
http://almnatiq.net/?p=754833
المناطق_الأحساء
أشار وكيل أمانة الاحساء للخدمات المهندس ناجي المري الى ان الأمانة انهت خططها الاستعدادية لتجهيز مدينة الحجاج الواقعة بطريق الخليج لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من دول الخليج الشقيقة ,مضيفاً بأنه تم التنسيق مع كافة القطاعات الحكومية المشاركة بالتشغيل الموسمي للمدينة ( المحافظة ، الدفاع المدني ، مديرية الشؤون الصحية ) اضافةً الى 13 قطاع آخر  بإتمام الخطوات والإجراءات اللازمة لخدمة الحجيج في ظل دعم وتوجيهات ومتابعة حكومتنا الرشيدة – ايدها الله– ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمدينة امس الأول .
وأضاف المري .. تُشرف الامانة على مدينة الحجاج بمرافقها كافة ومتابعة الخدمات المقدمة لقاصديها ، واتمت كافة التجهيزات الإجرائية والتنفيذية للمدينة بمايتضمن   ( تجهيز مقرات للإدارات الحكومية لتمكين ممثليها من تنفيذ مهامهم في خدمية الحجيج وتكليف لجنة خاصة من الأمانة تشرف على المدينة على مدار الساعة , تخصيص عيادة طبية تابعة لمديرية الشؤون الصحية يشرف عليها أطباء وممرضين للإشراف على الوضع الصحي لضيوف الرحمن , تخصيص جناح للنشر يتبع لوزارة الإعلام وتأمين المطويات والكتب التوعوية عن مناسك الحج , تجهيز مقار للشرطة والدوريات الأمنية والدفاع المدني للإشراف على سلامة وأمن الحجاج ) .

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