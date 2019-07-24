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صحة حفرالباطن تنفذ حملة “سافر بصحة”

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صحة حفرالباطن تنفذ حملة “سافر بصحة”

صحة حفرالباطن تنفذ حملة “سافر بصحة”
http://almnatiq.net/?p=754836
المناطق_حفر الباطن

تزامناً مع الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الصحة بعنوان #سافر_بصحة، نفذت صحة حفرالباطن حملة توعوية للمسافرين بمطار القيصومة، والتي تهدف إلى رفع وعي المسافرين بأهم الإرشادات الصحية التي يحتاجونها أثناء السفر.

وتضمنت الحملة ركن توعوي تضمن العديد من الإرشادات والتعليمات الصحية التي ينبغي مراعاتها قبل وأثناء السفر، مشددةً على التعليمات الخاصة بالأطفال وكيفية الاهتمام بهم خلال فترة السفر، وعلى أهمية الحرص على أخذ اللقاحات اللازمة قبل السفر.

كما تم أثناء الحملة عمل فحوصات الضغط والسكر للعديد من المسافرين من خلال ركن مخصص لذلك، بهدف رفع مستوى الوعي لديهم بأهمية الغذاء الصحي وممارسة الرياضة للوقاية من هذه الأمراض وتقديم النصائح والارشادات اللازمة للمسافرين المصابين بالاحتياطات الواجب اتباعها أثناء السفر.

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