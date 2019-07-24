قطر حين تحاول الرد.. تخبط يؤكد “الفضيحة الصومالية”!

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بعد ساعات ردت قطر على تسجيل أثبت تورطها في عمليات إرهابية شهدها الصومال، وجاء الرد أقرب إلى “الاعتراف” منه إلى “التبرير”.

مكالمة مسربة

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز”، الاثنين، تفاصيل مكالمة مسربة تجمع بين رجل الأعمال القطري، خليفة كايد المهندي، وبين السفير القطري في مقديشو، حسن بن حمزة هاشم، حيث قال المهندي في التسجيل، إن مسلحين نفذوا تفجيرات في ميناء بوصاصو الصومالي لتعزيز مصالح قطر.

التنصل من المسؤول المقرب من تميم

ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، حاول مكتب الاتصال الحكومي القطري نفى صلة الدوحة بالأمر، إذ حاول التنصل من كايد المهندي المقرب من أمير قطر تميم بن حمد، وذلك بقوله إنه “لا يمثل قطر وليس له الحق في إصدار تعليق نيابة عن الحكومة، وسيتم التحقيق بشأن ما قام به هذا الشخص وسيتحمل تبعات مسؤولية تعليقاته”.

نسخة من التسجيلات

وزعم البيان القطري، أن الدوحة طلبت الحصول على نسخة من التسجيلات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية “لدعم التحقيق الذي تجريه بشأن المزاعم التي نشرتها الصحيفة، ولكن لم يتم قبول هذا الطلب نظرا للسياسات التحريرية الخاصة للصحيفة”.

وأضاف: “وعليه فإن المكتب يحترم سياسات الصحيفة ولن يتخذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد”.

اعتراف بين السطور

ووفقاً لسكاي فقد حاولت الدوحة النأي بنفسها عن رجل الأعمال خليفة كايد المهندي، قائلة إنه لا يمثل قطر، ومعلنة أنه سيخضع للتحقيق، وسيتحمل مسؤولية تعليقاته. لكن البيان تجنب التعليق عن دور السفير القطري في مقديشو، وهو الطرف الآخر المتورط في المكالمة الهاتفية، بشأن التفجيرات الإرهابية. ويعكس رد الدوحة المرتبك تخبطها في التعامل مع هذه القضية، إلى درجة جعلتها تعترف بين السطور بالتورط في أزمات الصومال.