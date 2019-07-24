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الشلعان يرعى حفل ختام نادي “مواهب البراعم” الموسمي

الشلعان يرعى حفل ختام نادي “مواهب البراعم” الموسمي

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الشلعان يرعى حفل ختام نادي “مواهب البراعم” الموسمي

الشلعان يرعى حفل ختام نادي “مواهب البراعم” الموسمي
http://almnatiq.net/?p=754846
المناطق_عبدالله السعيدي
رعى المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان مساء امس الثلاثاء  , ختام أنشطة وبرامج نادي “مواهب البراعم” الموسمي لعام ١٤٤٠هـ بمدرسة مصعب بن عمير بالدمام وذلك بالشراكة مع  لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين و النزهة و هجر و الفردوس بالدمام “تواصل” بحضور مساعد مدير تعليم الشرقية للشؤون المدرسية فهد الغفيلي وعدد من اعضاء لجنة “تواصل” وكذلك عدد من اولياء الامور .
وبدأ الحفل الخطابي المُعد لهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى مدير النادي الصيفي عمر بن عبدالعزيز المخايطة كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً خلالها أهمية العناية بالنشء والاهتمام بالشباب التي تكمن لديهم طاقات كامنة وقدرات ساكنة نحتاج إلى تحريكها في الاتجاه الصحيح وتوجيهها التوجيه السليم لتخدم دينها ووطنها ومجتمعها وأمنها من خلال عدد من البرامج المدروسة وأنشطة متنوعة ومشوقة وفي بيئة تربوية آمنة.
واضاف المخايطة ان نادي مواهب البراعم استقبل 550 مم البراعم من طلاب المرحلة الابتدائية من بداية هذا النادي والذي بدايته  من العاشر من رمضان الماضي واستمر لمدة عشرة اسابيع حيث تنوعت انشطة النادي بين الاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية والفنية والدورات التدريبية وفق مسارات “اجازتي” ، واكد المخايطة على وجود عدد من المبادرات الاجتماعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخيرية .
عقب ذلك تقديم عرض مرئي لبرامج النادي الموسمي ثم قدم البراعم عدد من المشاركات تلاها كلمة لرئيس مجلس الادارة في لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين و النزهة و هجر و الفردوس بالدمام “تواصل” المهندس احمد الموسى القاها الدكتور زياد السويدان والذي قدم شكره لمدير التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور على حضوره للحفل الختامي ودعم ادارة التعليم على التعاون في تقديم مايفيد المجتمع خلال الاجازة الصيفية.
واكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان على سعادته لما شاهده في هذا النادي من جهود مباركة والتي تعمل على السير بأبنائنا نحو المنهج السليم الصحيح، وكذلك تناغمها وتوافقها وانسجامها مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 , حيث تركز هذه الأندية على اغتنام فرصة الإجازة بما يؤدي به الواجب تجاه الشباب ، وقدم الشلعان شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة التي تولي اهتماماً منقطع النظير في تقديم الدعم والمساندة لاندية الحي والاندية الموسمية من خلال وزارة التعليم في عدد من المدارس .
 واختتم الشلعان  كلمته بشكره وتقديره لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين و النزهة و هجر و الفردوس بالدمام “تواصل” على هذه الشراكة المجتمعية المشرفة من خلال نادي “مواهب البراعم” الموسمي والذي تميز بنجاح ملحوظ وتميز مملوس ولكافة المشرفين والعاملين على جهودهم  وتميزهم في تيسير أعمال النادي بانضباط تحقق الاهداف المنشودة.
وفي ختام الحفل, سلّم الشلعان  دروعاً تذكارية للأعضاء و المشاركين في نادي “مواهب البراعم” الموسمي وكذلك  الفائزين بالجوائز للطلاب .

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