مدير صحة القصيم يلتقي بمدير عام الجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة 

ورحب المدير العام في بداية اللقاء بمدير عام الجودة وسلامة المرضى بالوزارة ، مبدياً تقديره لإهتمام الوزارة في تعزيز الجهود التي خلصت إلى حصول المنشآت الصحية على إعتمادات في برامج الجودة وسلامة المرضى ، مضيفاً خلال اللقاء بأن صحة المنطقة حققت خطوات إيجابية في دعم برامج الجودة وسلامة المرضى بجميع المنشآت الصحية ، والتي أسهمت في رفع كفاءة الخدمات الطبية بمختلف التخصصات .

مؤكداً على ضرورة تكامل الجهود و الدعم لإنجاز متطلبات معايير الجودة و السلامة و الاعتماد و التي يستشعرها المريض و يدرك بأن تغييراً ايجابيا قد حدث يجب أن نحافظ عليه في أداء خدماتنا .

كما وجه المدير العام الشكر لأعضاء فريق دعم الاعتماد على ما بذل من جهد خلال الأشهر الماضية ساهم في الانتهاء من إعتماد CBAHI بكل من مستشفى المذنب العام و مستشفى البدائع العام بالإضافة لجهودهم في دعم تطبيق معايير السلامة الاساسية ESR و حملة لا للنطاق الأحمر .

وقد شهد اللقاء تكريم فريق دعم الاعتماد ثم استكمال برنامج زيارات المستشفيات لمتابعة تطبيق برامج سلامة المرضى و إدارة المخاطر بمستشفيات الملك سعود بعنيزة و الولادة و الأطفال ببريدة.