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مدير صحة القصيم يلتقي بمدير عام الجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة 

مدير صحة القصيم يلتقي بمدير عام الجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة 

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مدير صحة القصيم يلتقي بمدير عام الجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة 

مدير صحة القصيم يلتقي بمدير عام الجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة 
http://almnatiq.net/?p=754847
المناطق_بريدة
إستعرض مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي ، برامج الإعتماد وسلامة المرضى ، ومعايير السلامة الأساسية ، خلال لقائه بمدير عام الإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة هيفاء النعيمي بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء بحضور مدير الجودة وسلامة المرضى بصحة القصيم عايد الرشيدي .

ورحب المدير العام في بداية اللقاء بمدير عام الجودة وسلامة المرضى بالوزارة ، مبدياً تقديره لإهتمام الوزارة في تعزيز الجهود التي خلصت إلى حصول المنشآت الصحية على إعتمادات في برامج الجودة وسلامة المرضى ، مضيفاً خلال اللقاء بأن صحة المنطقة حققت خطوات إيجابية في دعم برامج الجودة وسلامة المرضى بجميع المنشآت الصحية ، والتي أسهمت في رفع كفاءة الخدمات الطبية بمختلف التخصصات .
مؤكداً على ضرورة تكامل الجهود و الدعم لإنجاز متطلبات معايير الجودة و السلامة و الاعتماد  و التي يستشعرها المريض و يدرك بأن تغييراً ايجابيا قد حدث يجب أن نحافظ عليه في أداء خدماتنا .

كما وجه المدير العام الشكر لأعضاء فريق دعم الاعتماد على ما بذل من جهد خلال الأشهر الماضية ساهم في  الانتهاء من إعتماد CBAHI  بكل من مستشفى المذنب العام و مستشفى البدائع العام بالإضافة لجهودهم في دعم تطبيق معايير السلامة الاساسية ESR  و حملة لا للنطاق الأحمر .

وقد شهد اللقاء تكريم فريق دعم الاعتماد ثم استكمال برنامج زيارات المستشفيات لمتابعة تطبيق برامج سلامة المرضى و إدارة المخاطر بمستشفيات الملك سعود بعنيزة و الولادة و الأطفال ببريدة.

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