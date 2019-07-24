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المدير العام يتابع سير الدراسة في الفصل الصيفي بالعقيق

المدير العام يتابع سير الدراسة في الفصل الصيفي بالعقيق

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مدير عام تعليم الباحة: التدريب الصيفي قيمة مضافة واستثمار مستدام للمعلم والمعلمة

مدير عام تعليم الباحة: التدريب الصيفي قيمة مضافة واستثمار مستدام للمعلم والمعلمة

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المدير العام يتابع سير الدراسة في الفصل الصيفي بالعقيق

المدير العام يتابع سير الدراسة في الفصل الصيفي بالعقيق
http://almnatiq.net/?p=754850
المناطق_العقيق

زار المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ، صباح اليوم الثلاثاء  20 / 11 / 1440 هـ ، ثانوية الأمير فيصل بالعقيق  لمتابعة سير الدراسة في برامج الفصل الصيفي ،و اطمأن  على انتظام العملية التعليمية من خلال زيارة الفصول والقاعات الدراسية، كما التقى بقيادة المدرسة ومعلميها وطلابها رافقه مدير إدارة الإشراف التربوي الأستاذ أحمد عبدالكريم التهامي ومدير الإعلام والاتصال الأستاذ علي سعد الدحيمي

وأكد الدكتور عبدالخالق خلال حديثه مع الطلاب  أن الفصل الصيفي يعدّ حافزا  جيداً خلال الإجازة الصيفية للطلاب والطالبات الذين لديهم أسباب تدعوهم لذلك، كالتخرج وتعويض التعثر في الخطة أو تسريع التخرج، ومعالجة التعثر، من أجل أن يستفيد الطالب من وقته الثمين فيما يعود عليه بالنفع والفائدة العلمية؛ مهيباً بالطلاب ضرورة الاستفادة من تحصيلهم العلمي ورفع مستواهم الدراسي خلال الفصل الصيفي.

وحثّ الدكتور عبدالخالق قيادة المدرسة ومنسوبيها على مضاعفة الجهد والاجتهاد والإخلاص في العمل؛ لتقديم ما يخدم العملية التعليمية ويعود على أبنائنا الطلاب بالفائدة؛ مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إدارة التعليم لن تتردد في دعم الزملاء بالميدان التعليمي وتلبية احتياجاتهم؛ معرباً عن شكره وتقديره لقائد المدرسة ومنسوبيها على ما يبذلونه من جهود مميزة

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