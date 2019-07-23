مدير عام تعليم الباحة: التدريب الصيفي قيمة مضافة واستثمار مستدام للمعلم والمعلمة

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وصف المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني برنامج التدريب الصيفي أطلقته وزارة التعليم ويشارك فيه أكثر من 4400 معلم ومعلمة من المنطقة يستفيدون من أكثر من 92 ألف ساعة تدريبية ؛ وصفه بالقيمة المضافة في المسيرة المهنية للمعلم والمعلمة وبالاستثمار المستدام للمعلم والمعلمة الذي ينعكس مردوده إيجابا على رفع إداء المعلمين والمعلمين والمعلمات وبالتالي زيادة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات ورفع نواتج التعلم ، مبينا بأن فكرة برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية انطلقت مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك لتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية ، وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي في مثل هذه الأوقات

جاء ذلك خلال متابعة المدير العام للتعليم لسير التدريب الصيفي المنفذ في مركز التدريب بمحافظة العقيق اليوم الثلاثاء 20 / 11 / 1440 هـ رفقة مدير إدارة التدريب والابتعاث الأستاذ حسين دماس .

والتقى الدكتور عبدالخالق خلال الزيارة بالمدربين والمتدربين مبينا لهم أن التطوير المهني في العملية التعليمية هو الأداة الأولى في تطوير الممارسات التعليمية وزيادة كفاءة النظام التعليمي وذلك من خلال تقديم مجموعة اختيارية متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية، في بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة تمكن المستهدفين من حضور البرامج التطويرية في أي مدينة ومحافظة داخل المملكة، ودعا الدكتور عبدالخالق للمنضمين للبرامج بدوام التوفيق والسداد وأن يظهر أثره جليا على مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات