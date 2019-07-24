احدث الأخبار

رسميا.. المصري تريزيغيه لاعبا في “البريميرليغ”
أبرز المواد
 افتتاح باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام تسهيلا على القاصدين
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية
أبرز المواد
 وفد من “التحالف الإسلامي” في مالي لتقييم آلية تنفيذ الدعم لدول الساحل G5
أبرز المواد
 جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان: المملكة تقف مع السودان منذ زمن بعيد وعلى تعاقب ‏الأجيال
أبرز المواد
 النفط يصعد بفعل تراجع مخزون أمريكا وتوترات الشرق الأوسط
أبرز المواد
 مدير صحة القصيم يلتقي بمدير عام الجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة 
منطقة القصيم
 المدير العام يتابع سير الدراسة في الفصل الصيفي بالعقيق
منطقة الباحة
 مدير عام تعليم الباحة: التدريب الصيفي قيمة مضافة واستثمار مستدام للمعلم والمعلمة
منطقة الباحة
 الشلعان يرعى حفل ختام نادي “مواهب البراعم” الموسمي
المنطقة الشرقية
 لاستقبال القادمين من دول الخليج.. إتمام التجهيزات بمدينة الحجاج في الأحساء
المنطقة الشرقية
 الملك سلمان يمنح الجندي “شراحيلي” وسام الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
رسميا.. المصري تريزيغيه لاعبا في “البريميرليغ”

رسميا.. المصري تريزيغيه لاعبا في “البريميرليغ”

أبرز المواد
افتتاح باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام تسهيلا على القاصدين

افتتاح باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام تسهيلا على القاصدين

أبرز المواد
ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية

أبرز المواد
وفد من “التحالف الإسلامي” في مالي لتقييم آلية تنفيذ الدعم لدول الساحل G5

وفد من “التحالف الإسلامي” في مالي لتقييم آلية تنفيذ الدعم لدول الساحل G5

أبرز المواد

النفط يصعد بفعل تراجع مخزون أمريكا وتوترات الشرق الأوسط

النفط يصعد بفعل تراجع مخزون أمريكا وتوترات الشرق الأوسط
http://almnatiq.net/?p=754863
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط بفعل تراجع مخزون أمريكا وتوترات الشرق الأوسط ومحادثات التجارة.
وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 64.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد نحو واحد بالمئة يوم الثلاثاء.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 57.05 دولار للبرميل بعدما ارتفع نحو واحد بالمئة أيضا في الجلسة السابقة.
وانخفض مخزون الخام الأمريكي أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو تموز، وهبط بواقع 11 مليون برميل إلى 449 مليونا، بحسب ما أعلنه معهد البترول الامريكي أمس الثلاثاء. يأتي ذلك بالمقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره أربعة ملايين برميل.
ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزون اليوم الأربعاء.
وقال محللون إن احتمال استئناف محادثات التجارة الصينية الأمريكية ساهم في دعم الأسعار.

روابط ذات صلة

رسميا.. المصري تريزيغيه لاعبا في “البريميرليغ”

رسميا.. المصري تريزيغيه لاعبا في “البريميرليغ”
افتتاح باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام تسهيلا على القاصدين

افتتاح باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام تسهيلا على القاصدين
ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*