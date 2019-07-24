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جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان: المملكة تقف مع السودان منذ زمن بعيد وعلى تعاقب ‏الأجيال

جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان: المملكة تقف مع السودان منذ زمن بعيد وعلى تعاقب ‏الأجيال
http://almnatiq.net/?p=754866
المناطق - الرياض

ثمن عضو جماعة أنصار السنة المحمدية بجمهورية السودان صلاح حمدتو، التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ أيده الله ــ، باستضافة (1000) ‏حاج وحاجة من السودان ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منهم 500 حاج وحاجة من أسر أفراد الجيش السوداني، الذين شاركوا في عمليات “عاصفة الحزم وإعادة الأمل” ، و500 حاج وحاجة من عموم الشعب ، مشيراً إلى أن هذا التوجيه وجد استحساناً في نفوس عموم الشعب.
وأكد حمدتو في تصريح له أن المملكة العربية السعودية دائماً ما تسعى لفعل الخير للسودان، منوهاً بوقفات المملكة الدائمة مع جمهورية السودان منذ زمن بعيد وعلى تعاقب الأجيال .
ورفع صلاح حمدتو الشكر والتقدير لخادم ‏الحرمين الشريفين ، ولسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على ما يقدمانه من جهود كبيرة للشعب السوداني، مثمناً ما تقدمه المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الإشراف على تنفيذ البرنامج كل عام، لتحقيق تطلعات قيادة المملكة في هذا البرنامج الذي يعكس جانبا من عنايتهم وخدمتهم للإسلام والمسلمين.

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