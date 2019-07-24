ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية

المناطق - وكالات

صعد سعر اوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، الأربعاء، بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1420.70 دولاراً أمريكياً واستقر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية عند 1420.80 دولاراً.

ويعزى ذلك الارتفاع إلى تصاعد التوترات في إقليم الشرق الأوسط ما دفع المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً، غير المكاسب جاءت محدودة بفعل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وإمكان إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وعزز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات منافسة، مكاسبه ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع مما يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وفيما يختص ب المعادن النفيسة الأخرى زاد سعر أوقية الفضة، اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمائة إلى 16.48 دولاراً أمريكياً وأوقية البلاتين بنسبة 0.6 بالمائة إلى 859 دولاراً أمريكياً فيما انخفض سعر أوقية البلاديوم اليوم بنسبة 0.3 بالمائة‭‭‭ ‬‬‬إلى 1523 دولاراً أمريكياً.