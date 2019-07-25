فوربس: ريال مدريد الأغنى بين أندية كرة القدم

المناطق - وكالات

كشفت مجلة “فوربس” قائمتها السنوية الخاصة بأغنى الأندية الرياضية في العالم، لتتقاسم الكعكة أندية كرة القدم وكرة القدم الأميركية وكرة السلة.

وضمت قائمة أغنى الأندية في القيمة السوقية لعام 2019، 4 أندية كرة قدم، في قائمة الـ20 الأوائل، على رأسهم ريال مدريد الإسباني.

وجاء النادي “الملكي” في المركز الثالث على قائمة أغنى الأندية، بقيمة 4.2 مليار دولار، فيما جاء غريمه برشلونة رابعا بقيمة 4 مليار دولار.

وحل مانشستر يونايتد بالمركز السادس على القائمة بقيمة 3.8 مليار دولار، وبايرن ميونيخ الألماني في المركز 17 بقيمة 3 مليار دولار.

وتصدر نادي دالاس كاوبويز الأميركي بكرة القدم الأميركية القائمة بعد أن وصلت قيمته 5 مليارات دولار، وهو النادي الرياضي الوحيد عبر التاريخ الذي وصل سعره لهذه القيمة.

وحل نادي نيويورك يانكيز، فريق البيسبول الشهير، ثانيا، بقيمة 4.6 مليار دولار، متفوقين على ريال مدريد وبرشلونة.

أما بالنسبة لترتيب أندية كرة القدم، فبعد ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ، جاءت 4 أندية إنجليزية في القائمة، وهي مانشستر سيتي وتشلسي وأرسنال وليفربول.