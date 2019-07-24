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رسميا.. المصري تريزيغيه لاعبا في “البريميرليغ”

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المناطق - وكالات

أخيرا، وبعد أسابيع من التكهنات، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، الأربعاء، إتمام التعاقد مع اللاعب المصري محمود حسن تريزيغيه.

ونشر النادي بحسابه على تويتر صورة للاعب المصري مصحوبة بعبارة “مبروك.. تعاقد جديد”.

ولم يكشف أستون فيلا عن القيمة المالية للصفقة لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ذكرت أن النادي دفع 8.75 مليون جنيه إسترليني (10.90 مليون دولار) لضم الجناح المصري، وهو رقم مناسب جدا للنادي، في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مسيرته مع الأهلي المصري، وأمضى فترات مع أندرلخت البلجيكي قبل أن ينتقل إلى تركيا حيث خاض الموسم الأخير مع فريق “قاسم باشا”.

وشارك “تريزيغيه” مع منتخب مصر في كأس العالم في روسيا 2018، وكأس الأمم الافريقية هذا العام حيث سجل هدفا واحدا في 4 مباريات.

وقال مدرب فيلا، دين سميث، في بيان عقب إكمال النادي تاسع صفقة له خلال فترة تعاقدات مشحونة “نحن سعداء حقا بالعمل مع “تريز”.. شاهدته مرات عدة.

“إنه لاعب يشارك في مركز الجناح وهو من نوعية اللاعبين الذين كنا نتمنى ضمهم. يتسم بأسلوب لعبه المباشر الذي يسبب مشكلات للفرق المنافسة في الثلث الأخير من الملعب ويسجل أهدافا”.

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