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دفعات جديدة من الحافلات لنقل وتفويج الحجيج

دفعات جديدة من الحافلات لنقل وتفويج الحجيج
http://almnatiq.net/?p=754903
المناطق - الرياض

استقبلت عدد من الشركات المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات دفعة جديدة من الحافلات إصدار 2020، التي ستنضم لأسطول الحافلات التي تخدم عملية نقل وتفويج الحجيج.
ويأتي تجديد أسطول الحافلات انطلاقاً من حرص النقابة العامة للسيارات وشركائها على متابعة أحدث الإصدارات المزودة بأحدث التقنيات ووسائل الراحة، لإيجاد أسلوب عصري ومتقدم لعملية نقل الحجاج، وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، التي من أهدافها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

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