43 مليوناً لـ 6 مشاريع بلدية بحاضرة الاحساء

الاحساء - المناطق

شرعت أمانة الاحساء في اعمالها التنفيذية بمشروع التأهيل والصيانة والنظافة والتشغيل لوحدات دورات المياه العامة القائمة في ارجاء الحاضرة ، وأوضح أمين الاحساء بالانابة المهندس فؤاد بن خالد الملحم ان الأمانة وضمن مبادراتها الخدمية والتطويرية وقّعت ايضاً بالإضافة الى هذا المشروع عقود 5 مشاريع أخرى في الاشغال العامة وتحسين المشهد الحضري في طرقات ومخططات المدن والبلدات وشمل ذلك ( مشروع صيانة شوارع مدينة المبرز وتوابعها ، مشروع صيانة الجسور والانفاق القائمة ، استبدال أعمدة الانارة التالفة في الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة الجفر وتوابعها ، استبدال أعمدة الانارة التالفة في الطرق الرئيسية والفرعية بمدينة العمران وتوابعها ،مشروع فتح وتسوية الطرق بمخططات الحاضرة ) ، موضحاً ان خطط تنفيذ المشاريع وانجازها خلال الفترة المقررة لذلك جارية حالياً ، وبلغت الكلفة الاجمالية لتلك المشاريع 43688022( ثلاثة وأربعون مليوناً وستمائة وثمانية وثمانون ألفاً واثنان وعشرون) ريالاً .

وتقدم الملحم بجزيل الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة – يحفظها الله – لدعمها واهتماماتها اللامحدودة بكافة القطاعات ومنها القطاع البلدي، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وسمو محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي لمتابعتهم ودعمهم تطوير وتنمية الخدمات البلدية لأمانة الاحساء ، تمشياً مع التوجيهات الحكيمة من لدن قيادتنا الرشيدة وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته في كافة المجالات ، بما يتواكب مع رؤية بلادنا الطموحة 2030.