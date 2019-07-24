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جمعية الثقافة والفنون بتبوك تحتفي بتخريج دفعة من فنانيها الصغار في مجال الرسم

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تجارة الشماليه : تتابع وفرة السلع والمنتجات وتأمين دخول المواد التموينية للحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر

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أمير القصيم يستقبل أعضاء المجلس الفرعي المنتخب لمجلس الجمعيات الخيرية بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل أعضاء المجلس الفرعي المنتخب لمجلس الجمعيات الخيرية بالمنطقة

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الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس مجلس “التجمع الصحي الأول بالأحساء

الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس مجلس “التجمع الصحي الأول بالأحساء
http://almnatiq.net/?p=754907
الدمام - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي الأول بالأحساء معالي الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي.
ونوه سموه في مستهل اللقاء بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين –رعاه الله- من اهتمام بالقطاع الصحي، باعتباره أحد مقومات الحياة، وما تضمنه النظام الأساسي للحكم من عناية الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مشدداً سموه على أن مشروعات خصخصة القطاع الصحي تهدف إلى رفع الكفاءة، وتحسين الخدمات المقدمة، وهو ما يستلزم من كل تجمع صحي العمل الجاد لتحقيق هذه الغاية، وإعداد الخطط الملائمة لذلك وتطبيقها في ضوء الأنظمة والتعليمات، والحرص على تلبية تطلعات المستفيدين من خدمات التجمعات الصحية، مؤكداً على أهمية قياس تحسن مستوى الأداء، ونسبة رضا المستفيدين، متمنياً سموه للتجمع الصحي ومنسوبيه التوفيق.
من جهته عبر معالي الدكتور الشعيبي عن شكره وتقديره لسمو أمير الشرقية، مؤكداً أن توجيهاته الكريمة، وحرصه على تحقيق تطلع القيادة الرشيدة – أعزها الله- من إنشاء هذه التجمعات الصحية، خير دافع لمنسوبي التجمع لبذل الجهود الحثيثة لتحقيق المأمول من إنشاء التجمع، مثمناً لسموه الكلمات التوجيهية التي تفضل بها، ودعمه للتجمع ومنسوبيه.

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