ألف طالب بالجوف يستفيدون من مبادرة الطفولة المبكرة

المناطق - الجوف

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة مع بداية العام الدراسي الجديد في 31 مدرسة للبنات، بحيث يستفيد من المبادرة نحو ألف طالب في الصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية.

ودعا المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أولياء أمور الطلاب المنتقلين للمدارس المطبقة للمبادرة للتعاون مع المدارس، لما فيه مصلحة أبنائنا الطلاب.

مشيراً إلى أن مبادرة الطفولة المبكرة هي إحدى المبادرات الرائدة في وزارة التعليم وتهدف بشكل أساسي الى رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وردم الفجوة بين رياض الأطفال والصفوف الأولية، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وزيادة تأنيث تدريس الصفوف الأولية، وتجويد عمليات التعليم.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التخطيط المدرسي الأستاذ سليمان بن إبراهيم العويضة أن مدارس البنين القريبة من مدارس البنات المستهدفة بتطبيق المبادرة في مرحلتها الأولى سيتم اغلاق الصفوف الأولية فيها، فبعض المدارس ستنقل طلاب الصف الأول الابتدائي فقط وبعضها الصفين الأول والثاني الابتدائي والآخر سيتم نقل طلاب الصفوف الأولية كلها للمدارس المطبقة للمبادرة.

والمدارس المطبقة لمشروع الطفولة المبكرة في مرحلتها الأول هي: مدرسة السادسة عشر الابتدائية بسكاكا “مدرسة البنين القريبة منها السديرية الابتدائية”، مدرسة السابعة عشر الابتدائية بسكاكا “مدرسة البنين القريبة منها أحمد بن حنبل الابتدائية”، مدرسة التاسعة عشر الابتدائية بسكاكا “مدرسة البنين القريبة منها صقر قريش الابتدائية”، الروضة الحكومية بخوعاء “مدرسة البنين القريبة منها خوعاء الابتدائية”، مدرسة الرابعة الابتدائية بصوير “مدرسة البنين القريبة منها الأمير عبدالعزيز بن عبدالله الابتدائية”، مدرسة الأولى الابتدائية بالرفيعة “مدرسة البنين القريبة منها الرفيعة الابتدائية”، مدرسة الأولى الابتدائية بهدبان “مدرسة البنين القريبة منها تحفيظ هدبان الابتدائية”، مدرسة الثالثة الابتدائية بدومة الجندل “مدرسة البنين القريبة منها عبدالله بن رواحة الابتدائية”، مدرسة الأضارع الابتدائية “مدرسة البنين القريبة منها الأضارع الابتدائية”، الروضة الحكومية الأولى بدومة الجندل “مدرسة البنين القريبة منها معاذ بن جبل الابتدائية”، مدرسة الأولى الابتدائية بحدرج “مدرسة البنين القريبة منها زيد بن ثابت الابتدائية”، مدرسة العاشرة الابتدائية بطبرجل “مدرسة البنين القريبة منها جعفر الطيار الابتدائية”، مدرسة التاسعة الابتدائية بطبرجل “مدرسة البنين القريبة منها الإمام البخاري الابتدائية”، مدرسة الحادية عشرة الابتدائية بطبرجل “مدرسة البنين القريبة منها الإمام الشافعي الابتدائية”، مدرسة السابعة الابتدائية بطبرجل “مدرسة البنين القريبة منها دار الأرقم الابتدائية”، مدرسة السادسة الابتدائية بطبرجل “مدرسة البنين القريبة منها الإمام الشافعي الابتدائية”، مدرسة الثالثة الابتدائية بطبرجل “مدرسة البنين القريبة منها طيبة الابتدائية”، مدرسة الخامسة الابتدائية بطبرجل “مدرسة البنين القريبة منها ابن بطوطة الابتدائية”، مدرسة التاسعة الابتدائية بسكاكا “مدرسة البنين القريبة منها سعد بن معاذ الابتدائية”، مدرسة الأولى الابتدائية باللقائط “مدرسة البنين القريبة منها أبو أيوب الانصاري الابتدائية”، مدرسة الأولي الابتدائية بقارا “مدرسة البنين القريبة منها سعد بن أبي وقاص الابتدائية”، مدرسة السادسة الابتدائية بسكاكا “مدرسة البنين القريبة منها بدر الابتدائية”، مدرسة الثالثة والعشرون الابتدائية باللقائط “مدرسة البنين القريبة منها الشهداء الابتدائية”، مدرسة الخامسة عشر الابتدائية بسكاكا “مدرسة البنين القريبة منها محمد بن عبدالوهاب الابتدائية”، مدرسة الثامنة الابتدائية بسكاكا “مدرسة البنين القريبة منها عبدالرحمن بن عوف الابتدائية”، مدرسة الثانية الابتدائية بصوير “مدرسة البنين القريبة منها عبدالملك بن مروان الابتدائية”، مدرسة السابعة الابتدائية بدومة الجندل “مدرسة البنين القريبة منها معاذ بن جبل الابتدائية”، مدرسة الخامسة الابتدائية بدومة الجندل “مدرسة البنين القريبة منها الأمير عبدالله بن جلوي الابتدائية”، مدرسة العاشرة الابتدائية بسكاكا “مدرسة البنين القريبة منها غرناطة الابتدائية”، مدرسة العشرون الابتدائية بسكاكا “مدرسة البنين القريبة منها النهضة الابتدائية”، الروضة الحكومية بالرديفة “مدرسة البنين القريبة منها الرديفة الابتدائية”.