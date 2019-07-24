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أمير تبوك يطلع على سير العمل بالمشروعات التي تنفذها الامانة بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على سير العمل بالمشروعات التي تنفذها الامانة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=754909
المناطق- تبوك :

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق والذي أطلع سمو أمير المنطقة على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة تبوك والمحافظات وناقش سموه سير العمل بالمشروعات التي تنفذها الامانة والبلديات التابعة لها ، ونسب الإنجاز في كل مشروع والمشروعات التي تم الانتهاء منها ووجه سموه بالمتابعة وحث المقاولين على الالتزام بالتنفيذ وفق الوقت المحدد وتقديم افضل الخدمات بما يحقق تطلعات المواطن .

ونوه أمير المنطقة بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تبوك ، مشيدا سموه بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهم الله -.

من جهته أعرب أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على متابعته الدائمة والمستمرة لكافة المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة التي تقوم بها الأمانة والبلديات التابعة لها .

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