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دعا إلى تفعيل الإنتقال من الرعوية إلى التنموية

أمير القصيم يستقبل أعضاء المجلس الفرعي المنتخب لمجلس الجمعيات الخيرية بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل أعضاء المجلس الفرعي المنتخب لمجلس الجمعيات الخيرية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=754921
المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتب سموه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق يرافقه أعضاء المجلس الفرعي المنتخب لمجلس الجمعيات الخيرية بالمنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه بعد انتخابهم.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أهمية التوازن في العمل الخيري، والتنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والسعي لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين ـ حفظهما الله ـ لتعزيز العمل الخيري وتنميته، وتفعيل الانتقال من الرعوية إلى التنموية، منوهاً بأهمية المجلس وعمله في وضع الجمعيات والمؤسسات الخيرية موضعاً متقدماً يخدم جميع المستفيدين من الجمعيات الخيرية بالمنطقة، مؤكداً أهمية خطوة إيجاد المجلس للجمعيات الخيرية للتنسيق فيما بينها.

وأشاد سموه بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم عمل هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتحقيق أهدافها، وعقد الملتقيات والنشاطات لتعزيز التواصل معها ودعم مسيرة عملها الخيري، ودعا سموه كافة الجهات المشاركة بالعمل الخيري والجمعيات الخيرية للاستفادة من المجلس والتفاعل معه بما يخدم مصالحها ويحقق أهدافها وصولاً إلى تقديم خدمات مجتمعية وتنموية مميزة بالمنطقة .

من جانبه أوضح الدكتور المطلق أن المجلس الفرعي سيحل بديلاً عن المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة، والذي يهدف إلى التنسيق بين الجمعيات الخيريةبالمنطقة وتشجيع التواصل وتذليل الصعوبات والمعوقات والعمل على تطوير أداء الجمعيات، مؤكداً أهمية تحديد الأهداف في العمل الخيري لكل جمعية.

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