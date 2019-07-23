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تجارة الشماليه : تتابع وفرة السلع والمنتجات وتأمين دخول المواد التموينية للحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر

تجارة الشماليه : تتابع وفرة السلع والمنتجات وتأمين دخول المواد التموينية للحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر

منطقة الحدود الشمالية
أمير القصيم يستقبل أعضاء المجلس الفرعي المنتخب لمجلس الجمعيات الخيرية بالمنطقة

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أمير تبوك يطلع على سير العمل بالمشروعات التي تنفذها الامانة بالمنطقة

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تجارة الشماليه : تتابع وفرة السلع والمنتجات وتأمين دخول المواد التموينية للحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر

تجارة الشماليه : تتابع وفرة السلع والمنتجات وتأمين دخول المواد التموينية للحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر
http://almnatiq.net/?p=754925
المناطق _ خالد الضبيبي
تقوم الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية بتوجيهات من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الحدود الشمالية و معالي وزير التجارة والاستثمار في أداء مهامها ‏وأعمالها الرقابية من خلال القيام في تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والمحلات الواقعة على طريق منفذ جديدة عرعر وذلك للتأكد من توفر السلع الأساسية التموينية والتحقق من صلاحيتها كما ترحب وزارة التجارة والاستثمار بالحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر وتدعو لهم بالقبول وان الوزارة تسعد بخدمتهم والحرص على سلامة تعاملاتهم التجارية.

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