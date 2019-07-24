جمعية الثقافة والفنون بتبوك تحتفي بتخريج دفعة من فنانيها الصغار في مجال الرسم

تبوك _ منى الريس

احتفى فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك مساء أمس بتخريج دفعة جديدة من فناناته وفنانيه الصغار في مجال الفن التشكيلي

جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها الجمعية بمقرها بحي المهرجان تحت عنوان (أساسيات الرسم والتلوين بالاكريلك) للصغار وقدمتها، المدربة التشكيلية نوره الهرفي واستمرت لمدة ثلاثة ايّام بحضور 15 متدربة ومتدرب من الموهوبين الصغار

وشهدت الدورة إقامة معرض فني من انتاج المتدربين

كما تم تسليم الشهادات للمشاركين والمشاركات وأعضاء اللجنة المنظمة.