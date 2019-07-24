احدث الأخبار

جمعية الثقافة والفنون بتبوك تحتفي بتخريج دفعة من فنانيها الصغار في مجال الرسم
منطقة تبوك
 وزارة العدل تُدشن نظام إصدار الوكالات الإلكترونية خارج المملكة
أبرز المواد
 تجارة الشماليه : تتابع وفرة السلع والمنتجات وتأمين دخول المواد التموينية للحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر
منطقة الحدود الشمالية
 أمير القصيم يستقبل أعضاء المجلس الفرعي المنتخب لمجلس الجمعيات الخيرية بالمنطقة
أبرز المواد
 “تنسيقي حجاج الداخل” يواصل جاهزيته واستعداداته لموسم الحج
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على سير العمل بالمشروعات التي تنفذها الامانة بالمنطقة
منطقة تبوك
 ألف طالب بالجوف يستفيدون من مبادرة الطفولة المبكرة
منطقة الجوف
 الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس مجلس “التجمع الصحي الأول بالأحساء
المنطقة الشرقية
 43 مليوناً لـ 6 مشاريع بلدية بحاضرة الاحساء
المنطقة الشرقية
 دفعات جديدة من الحافلات لنقل وتفويج الحجيج
أبرز المواد
 لهذه الأسباب.. ستحبون الجلوس في المقعد الأوسط بالطائرة
أبرز المواد
 دراسة : تغير المناخ يهدد بانقراض جماعي
أبرز المواد
جمعية الثقافة والفنون بتبوك تحتفي بتخريج دفعة من فنانيها الصغار في مجال الرسم

جمعية الثقافة والفنون بتبوك تحتفي بتخريج دفعة من فنانيها الصغار في مجال الرسم

منطقة تبوك
وزارة العدل تُدشن نظام إصدار الوكالات الإلكترونية خارج المملكة

وزارة العدل تُدشن نظام إصدار الوكالات الإلكترونية خارج المملكة

أبرز المواد
تجارة الشماليه : تتابع وفرة السلع والمنتجات وتأمين دخول المواد التموينية للحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر

تجارة الشماليه : تتابع وفرة السلع والمنتجات وتأمين دخول المواد التموينية للحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر

منطقة الحدود الشمالية
أمير القصيم يستقبل أعضاء المجلس الفرعي المنتخب لمجلس الجمعيات الخيرية بالمنطقة

أمير القصيم يستقبل أعضاء المجلس الفرعي المنتخب لمجلس الجمعيات الخيرية بالمنطقة

أبرز المواد

جمعية الثقافة والفنون بتبوك تحتفي بتخريج دفعة من فنانيها الصغار في مجال الرسم

جمعية الثقافة والفنون بتبوك تحتفي بتخريج دفعة من فنانيها الصغار في مجال الرسم
http://almnatiq.net/?p=754934
تبوك _ منى الريس
احتفى فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك مساء أمس بتخريج دفعة جديدة من فناناته وفنانيه الصغار في مجال الفن التشكيلي
جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها الجمعية بمقرها بحي المهرجان تحت عنوان (أساسيات الرسم والتلوين بالاكريلك) للصغار وقدمتها، المدربة التشكيلية نوره الهرفي واستمرت لمدة ثلاثة ايّام بحضور 15 متدربة ومتدرب من الموهوبين الصغار
وشهدت الدورة إقامة معرض فني من انتاج المتدربين
كما تم تسليم الشهادات للمشاركين والمشاركات وأعضاء اللجنة المنظمة.

روابط ذات صلة

أمير تبوك يطلع على سير العمل بالمشروعات التي تنفذها الامانة بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على سير العمل بالمشروعات التي تنفذها الامانة بالمنطقة
شاهد ..لوحات تشكيلية متناهية في الدقة و الابداع من أعمال نزلاء ونزيلات السجون

شاهد ..لوحات تشكيلية متناهية في الدقة و الابداع من أعمال نزلاء ونزيلات السجون
الأحوال المدنية تقيم معرضا تعريفيا بمدينة تبوك عن خدماتها المقدمة للحجاج

الأحوال المدنية تقيم معرضا تعريفيا بمدينة تبوك عن خدماتها المقدمة للحجاج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*