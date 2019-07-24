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ترقية العويدي إلى المرتبة الثالثة عشرة

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ترقية العويدي إلى المرتبة الثالثة عشرة

ترقية العويدي إلى المرتبة الثالثة عشرة
http://almnatiq.net/?p=754954
المناطق _ الباحة
صدر قرار ‬⁩ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ⁧‫ وزير الداخلية وبناء على مارفعه صاحب السمو الملكي ‫الأمير الدكتور‫ حسام بن سعود‬⁩ بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة‬⁩ بترقية محافظ قلوة الأستاذ عبدالله بن حمدان العويدي إلى المرتبة الثالثة عشر
ورفع الأستاذ عبدالله العويدي بالغ شكره وعظيم امتنانه لسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة الباحة على هذه الثقة الكريمة الغالية مؤكداّ أنها وسام فخر و إعتزاز و حافز لبذل المزيد من الجهد و العطاء و التفاني لخدمة الدين ثم المليك والوطن .
الجدير بالذكر بأن العويدي يعد من الكفاءات القيادية والإدارية المتميزة وحاصل على العديد من البرامج والدورات والشهادات في مجال تخصصه كما شغل العديد من المناصب القيادية بإمارة منطقة الباحة قبل تكليفه محافظاً لقلوة.

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