محافظ القرى يختتم فعاليات ملتقى نور الهدى الثاني عشر بمعشوقة

المناطق _ الباحة

رعى محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان حفل اختتام فعاليات ملتقى نور الهدى الثاني عشر ١٤٤٠ هـ ، الذي ينظمه مكتب الدعوة بمركز معشوقة بالشراكة مع لجنة التنمية الأهلية بمعشوقة وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة ومديري ورؤساء الدوائر الحكومية بمركز معشوقة وعدد من مشائخ وأهالي المركز ورعاة الملتقى .

وفور وصول محافظ القرى تجول في أرجاء

معرض ” ‏رؤية 2030 همة وطموح ومستقبل مشرق ” ، واطلع على ما يحتويه في دعم مسيرة التنمية والتطوير التي يقودها خادم الحرمين الشريفين -أيده الله– وولي عهده الأمين في المحافظة على مكتسبات الوطن .

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بكلمة المكتب ألقاها نيابة عنهم رئيس مجلس الادارة الأستاذ هاجد بن مسفر الغامدي بين فيها دور المكتب في الدعوة إلى الله وجهوده في ذلك ، منوهاً بأن الملتقى شمل جميع فئات المجتمع والذي استمر لمدة خمسة أيام ، شمل المحاضرات الدعوية والبرامج الثقافية ، وديوانية ” نور الهدى ” ودورة ” تصميم الانفوجرافيك بإستخدام الفوتوشوب ” والعديد من البرامج الأخرى .

ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً لفعاليات الملتقى طيلة أيامه السابقة ، نال على استحسان الجميع بعد ذلك ألقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في الباحة الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس كلمة ذكر فيها جهود المملكة في دعم الدعوة منذ أسست على يدي الإمامين وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان آل سعود من جهود مباركة في مجال الدعوة إلى الله عزوجل وتبصير الناس بأمور دينهم وما تقوم به مكاتب الدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة بالمنطقة على إعداد برامج تهتم باللحمة والالتفاف حول القيادة وما تنعم هذا البلاد من نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار ،

معربًا عن شكره لوزير الشؤون الاسلامية و لسمو أمير منطقة الباحة على دعمهم للمناشط الدعوية بالمنطقة ، ولمحافظ القرى على حرصه ومتابعته للمناشط الدعوية بمعشوقة ، ولجميع الداعمين لأنشطة المكتب والعاملين به على جهودهم البارزة .بعد ذلك كرم ” العبيلان ” الجهات المشاركة والجهات الإعلامية، والرعاة المشاركين في فعاليات الملتقى .