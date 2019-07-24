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سمو أمير جازان يتفقد مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام والمستشفى التخصصي بالمنطقة

سمو أمير جازان يتفقد مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام والمستشفى التخصصي بالمنطقة

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سمو أمير جازان يتفقد مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام والمستشفى التخصصي بالمنطقة

سمو أمير جازان يتفقد مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام والمستشفى التخصصي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=754962
جازان _ فضة عطيف

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان اليوم، مشروع إعادة تأهيل البرج الطبي بمستشفى جازان العام، الجاري العمل على تنفيذه حالياً، عقب حادثة الحريق التي تعرض لها المستشفى قبل عدة سنوات.
واطلع سموّه خلال الجولة على مراحل العمل الجاري تنفيذها، مستمعاً إلى شرح من وكيل وزارة الصحة المساعد للمشاريع المهندس نايف السعيد , عن المخططات والتصاميم الهندسية للمشروع، التي يتم من خلالها تطبيق المعايير العالمية في الأمن والسلامة، إلى جانب مراحل تنفيذ العمل بالمستشفى , حيث يتضمن المشروع إعادة تأهيل البرج الطبي , مع توسع أفقي ورأسي بما يضمن زيادة في السعة السريرية لتصبح 192 سريراً بدلاً من 161 سريراً, إضافة لاستحداث قسم تنويم الولادة الحديثة , وتطوير وتأهيل العيادات الخارجية بالمستشفى , وصيدلية تعد من أكبر الصيدليات على مستوى مستشفيات المنطقة.
وقام سمو أمير منطقة جازان بجولة تفقدية مماثلة إلى مشروع إنشاء المستشفى التخصصي ، الجاري العمل على تنفيذه جنوب مدينة جيزان، مستمعاً سموه لشرح عن المستشفى الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه بسعة 500 سرير مع نهاية العام الميلادي القادم ، ليضم كافة التخصصات الطبية بما فيها خمسة تخصصات طبية جديدة لا تتوافر بمستشفيات المنطقة الأخرى , ومركزاً لعلاج وغسيل الكلى بسعة 60 سريراً , وأقسام لجراحة اليوم الواحد, والعناية بالحالات الحرجة و عيادات خارجية يزيد عدد التخصصات الطبية بها عن 20 تخصصاً طبياً , وتنويم المرضى وتنويم النساء والولادة , وقسم الأطفال الذي يعد من أكثر الأقسام من الناحية التخصصية بين مستشفى الأطفال المماثلة , الذي من المتوقع أن يوفر عن اكتماله والبدء في تشغيله نحو 3500 فرصة عمل في مختلف الأعمال والتخصصات.
ووجّه الأمير محمد بن ناصر بضرورة بذل أقصى الجهود للإسراع بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام، وكذلك مشروع إنشاء المستشفى التخصصي بجازان ليقوما بدورهما في تقدم أفضل الخدمات أهالي المنطقة , إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله -, مبرزاً ما تجده المنطقة مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل ما يسهم في خدمة المواطن والمقيم بالمنطقة كغيرها من مناطق وطننا العزيز.
حضر الجولة أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ووكيل إمارة جازان للتنمية خالد بن عبد العزيز القصيبي والمدير العام للشؤون الصحية بجازان الدكتور عبد الله بن أحمد النجمي وأعضاء مجلس المنطقة وعددا من المسؤولين .

 

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