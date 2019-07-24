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سمو أمير نجران يستقبل رئيس المحكمة العامة بالمنطقة

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سمو أمير نجران يستقبل رئيس المحكمة العامة بالمنطقة

سمو أمير نجران يستقبل رئيس المحكمة العامة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=754975
المناطق _ نجران

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل طالب.
وأشاد سموه خلال اللقاء بالقفزات التطويرية التي تشهدها مرافق القضاء، وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، بدعم التحول الرقمي في الإجراءات القضائية، وإحداث خطوات تطويرية تسهم في رفع كفاءة المنظومة العدلية.

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