سمو أمير منطقة مكة المكرمة يُناقش الخطة التشغيلية الكهربائية خلال موسم الحج

المناطق _ جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام العمري .

واطلع سموه على الخطة التشغيلية الكهربائية خلال موسم حج هذا العام ، والمشاريع الجديدة التي تم تنفيذها لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .

وبحسب المهندس العمري ، فإن الأحمال المتوقعة لموسم حج هذا العام في مكة المكرمة ستبلغ 4383 ميجا وط بزيادة عن العام الماضي بنسبة 2% ، وفي المشاعر المقدسة 332 ميجا واط بزيادة عن العام الماضي بنسبة 7 % ، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ مشاريع كهربائية لموسم حج هذا العام بقيمة مليار و 200 مليون ريال .