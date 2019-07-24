توقيع إتفاقية بين مؤسسة الملك خالد الخيرية وجمعية ساعد في ⁧‫عرعر‬⁩ وشركة إستشراف المستقبل المحدودة

المناطق _ خالد الضبيبي

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، توقيع اتفاقية بين مؤسسة الملك خالد الخيرية، وجمعية ساعد الخيرية بعرعر، وشركة استشراف المستقبل المحدودة .

وتستهدف الاتفاقية احتضان جمعية ساعد الخيرية بعرعر لمشروع بناء القدرات وكذلك تطوير مجالات الحوكمة، والتخطيط الاستراتيجي، والموارد البشرية والمالية، والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة، وتطوير البرامج والمشاريع، وأنظمة وتقنية المعلومات .

وتضمنت بنود الاتفاقية التي حددت بسنتين تكفل مؤسسة الملك خالد الخيرية بدفع التكاليف المالية، التي تبلغ( 508,725 ) ريالا ومتابعة الإنجاز مع جمعية ساعد الخيرية التي حددت مهامها بالتنسيق مع مدير المشروع، وتقديم تقرير ربع سنوي عن حجم الإنجاز .

ودعا سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى تقديم نموذج تطويري للجمعيات الخيرية وفق توجهات ومستهدفات والتزامات رؤية 2030، ومنها رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5% ، مؤكداً سموه ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة الفجوات للوصول للمستهدفات المأمولة في الزمن المحدد.

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية, بالدعم الذي يحظى به القطاع غير الربحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مشيدا بالدور التنموي الذي تؤديه مؤسسة الملك خالد الخيرية لاسيما في تطوير القطاع الخيري من خلال الدراسات التحليلية والتشخيصية ودعم الجمعيات الخيرية لبناء النماذج وتأهيل مواردها البشرية.