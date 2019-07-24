مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع صيانة وتأهيل المجلس التشريعي بعدن

المناطق _ عدن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع صيانة وتأهيل مركز عدن للثقافة والتراث “المجلس التشريعي” بمديرية صيرة في محافظة عدن.

و قال مدير عام الثقافة بمحافظة عدن أحمد عبدالله حسين إن مركز عدن للثقافة والتراث “المجلس التشريعي” ، يعد أحد المعالم الإنسانية التراثية القديمة في المحافظة، وإعادة تأهيله مكسب لمدينة عدن، شاكرا مركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده في دعم مثل هذه المشاريع التنموية التي تسهم في المحافظة على التراث والثقافة والفنون المختلفة.

وأكد مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو أن عملية الترميم ستساعد في عملية الترويج للسياحة، لافتًا النظر إلى ما سيوفره المشروع من فرص عمل للشباب.

ويأتي تدشين مشروع صيانة وترميم مبنى المجلس التشريعي ضمن مشاريع قطاع كثيفة العمالة “النقد مقابل العمل” الذي يوفر أكثر من 1,000 فرصة عمل في عدة محافظات.