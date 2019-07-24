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الجبير يستقبل سفير البرازيل لدى المملكة

الجبير يستقبل سفير البرازيل لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=755005
المناطق - الرياض

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية مارسليو ديلانينا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وعدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد.

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