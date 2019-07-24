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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مشروع مطار عرعر الجديد

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مشروع مطار عرعر الجديد

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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مشروع مطار عرعر الجديد

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مشروع مطار عرعر الجديد
http://almnatiq.net/?p=755043
المناطق - واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, مشروع مطار عرعر الجديد, حيث كان في استقبال سموه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الحكومية والأمنية والتشغيلية العاملة بمطار عرعر.
وشدد سموه على ضرورة تنفيذ مشروع مطار عرعر الجديد ومرافقه المتعددة وفق الخطة الزمنية للمشروع, مؤكدًا أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الحيوية التي تحتاجها منطقة الحدود الشمالية.
وقال سمو أمير منطقة الحدود الشمالية : لا تألوا الدولة – رعاها الله – مالًا أو جهدًا في تطوير منظومة النقل في المملكة من طرق برية وسكك حديدية ومطارات جوية وذلك في إطار استكمال البنية التحتية اللازمة للنهضة الاقتصادية ولرفع جودة الحياة، متطلعًا لأن يلعب مطار عرعر دورًا كبيرًا في دعم مقومات المنطقة الاقتصادية لاسيما اللوجستية منها في مجال نقل الافراد والبضائع والمتوقع ازديادهم في ظل التوجه لافتتاح مركز جديدة عرعر للتبادل التجاري.
وتابع سموه : اتطلع أن يكون لدينا نظرة مستقبلية لحجم ونوع الخدمات المتوقع زيادة الطلب عليها من خلال مطار عرعر والتخطيط والاستعداد لتلبيتها في الوقت المناسب.
واستمع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى شرح مفصل عن المشروع وأبرز التحديات وآليات العمل المتخذة لضمان تواصل أعمال المشروع وإنجازه بالسرعة الممكنة ، مع الالتزام باشتراطات منظمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي.

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