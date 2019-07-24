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أمين عام مجلس المنطقة ” م.عبد الحق ” للمرتبة الثالثة عشر بإمارة جازان

أمين عام مجلس المنطقة ” م.عبد الحق ” للمرتبة الثالثة عشر بإمارة جازان
http://almnatiq.net/?p=755052
المناطق - فضة عطيف

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بترقية أمين عام مجلس المنطقة بإمارة جازان م.عبدالرحمن بن محمد عبدالحق ، على المرتبة الثالثة عشر بإمارة منطقة ⁧‫جازان‬⁩.

ومن جانبه عبر ” م. عبدالحق ” عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لسمو وزير الداخلية وسمو أمير جازان وسمو نائبه -حفظهم الله- على هذه الثقة .
سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد لخدمة الدين والمليك والوطن.
ويعد “م. عبدالحق ” من الكفاءات والخبرات الادارية المتميزة وشغل عدة مناصب في إمارة المنطقة وشارك في عدة برامج وحلقات عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجال عمله.

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