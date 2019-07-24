احدث الأخبار

وزير الخارجية البريطاني وعدد من الوزراء يستقيلون من مناصبهم
أبرز المواد
 جناح رئاسة أمن الدولة في مهرجان الورد ينقل الصم الى عالم أكثر تفاعلاً
منطقة تبوك
 الجيش السوداني يكشف تفاضل محاولة الانقلاب الفاشلة
أبرز المواد
 “التعنيف الزوجي” لم يعد مقتصرا على تعرض الزوجات للضرب فقط.. الأزواج أيضا يواجهون نفس المشكلة
أبرز المواد
 ماء زمزم والورود في استقبال حجاج باكستان بمكة
محليات
 أمين عام مجلس المنطقة ” م.عبد الحق ” للمرتبة الثالثة عشر بإمارة جازان
منطقة جازان
 هل يأتي الحب بعد الزواج أم يرحل؟
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد مشروع مطار عرعر الجديد
منطقة الحدود الشمالية
 “الغذاء والدواء” تحذّر من بودرة دهن عود لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا
أبرز المواد
 الكشف عن موعد توقيع الإعلان الدستوري بالسودان
أبرز المواد
 محافظ “هيئة الاتصالات” يتفقد خدمات الاتصالات بمطار الملك عبد العزيز ومحطة القطار بالسليمانية
محليات
 جونسون في أول خطاب كرئيس وزراء.. التزام ببريكست وهجوم على ماي
أبرز المواد
وزير الخارجية البريطاني وعدد من الوزراء يستقيلون من مناصبهم

وزير الخارجية البريطاني وعدد من الوزراء يستقيلون من مناصبهم

أبرز المواد
جناح رئاسة أمن الدولة في مهرجان الورد ينقل الصم الى عالم أكثر تفاعلاً

جناح رئاسة أمن الدولة في مهرجان الورد ينقل الصم الى عالم أكثر تفاعلاً

منطقة تبوك
الجيش السوداني يكشف تفاضل محاولة الانقلاب الفاشلة

الجيش السوداني يكشف تفاضل محاولة الانقلاب الفاشلة

أبرز المواد
“التعنيف الزوجي” لم يعد مقتصرا على تعرض الزوجات للضرب فقط.. الأزواج أيضا يواجهون نفس المشكلة

“التعنيف الزوجي” لم يعد مقتصرا على تعرض الزوجات للضرب فقط.. الأزواج أيضا يواجهون نفس المشكلة

أبرز المواد

وزير الخارجية البريطاني وعدد من الوزراء يستقيلون من مناصبهم

وزير الخارجية البريطاني وعدد من الوزراء يستقيلون من مناصبهم
http://almnatiq.net/?p=755069
المناطق - وكالات

أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، عن استقالته من منصبه بعد تكليف رئيس الوزراء الجديد، بوريس جونسون، بتشكيل حكومة جديدة.

وكتب هانت في حسابه على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “كنت سأتشرف بمواصلة أداء مهامي في وزارة الخارجية، لكنني أدرك حاجة رئيس الوزراء الجديد لاختيار فريقه”.

وأضاف هانت أن جونسون عرض عليه منصبا وزاريا آخر، ولكنه أشار إلى أنه بعد 9 سنوات في الحكومة البريطانية، “حان الوقت للعودة إلى المقاعد الخلفية” في البرلمان، مؤكدا أنه سيقدم “الدعم الكامل” لبوريس جونسون.

وبالإضافة إلى جيريمي هانت، أعلن عدد من الوزراء الآخرين عن استقالاتهم من مناصبهم.

واستقال كل من وزير المالية، فيليب هاموند، ووزير مكتب رئاسة الحكومة ديفيد ليدينغتون، ووزير العدل ديفيد غوك، ووزير شؤون التنمية الدولية روري ستوارت، وهم من معسكر معارضي بوريس جونسون، وقدموا الاستقالات قبل تعيينه رئيسا للوزراء رسميا.

واستقالت كذلك وزيرة الدفاع بيني موردونت، ووزير التجارة الخارجية ليام فوكس، ووزير شؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية غريغ كلارك، ووزير شؤون اسكتلندا ديفيد مانديل وغيرهم من الوزراء.

روابط ذات صلة

الجيش السوداني يكشف تفاضل محاولة الانقلاب الفاشلة

الجيش السوداني يكشف تفاضل محاولة الانقلاب الفاشلة
“التعنيف الزوجي” لم يعد مقتصرا على تعرض الزوجات للضرب فقط.. الأزواج أيضا يواجهون نفس المشكلة

“التعنيف الزوجي” لم يعد مقتصرا على تعرض الزوجات للضرب فقط.. الأزواج أيضا يواجهون نفس المشكلة
هل يأتي الحب بعد الزواج أم يرحل؟

هل يأتي الحب بعد الزواج أم يرحل؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*