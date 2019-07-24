ملك البحرين يستقبل السفير آل الشيخ ويمنحه وسام الدولة من الدرجة الأولى

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استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر الصافرية اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.

وأعرب جلالة الملك حمد بن عيسى خلال الاستقبال ـ وبثته وكالة الأنباء البحرينية ـ، عن اعتزازه بالروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين التي تزداد قوةً في ظل الحرص المشترك على تطويرها وتوسيع آفاقها، مؤكداً أن العلاقات البحرينية السعودية ترتكز عبر تاريخها العريق على أسس راسخة من التعاضد والتضامن الوثيق، وتعد أنموذجاً رائداً لتكامل الرؤى الاستراتيجية والتوجهات حول مختلف القضايا.

وأشاد جلالته بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في حماية أمن واستقرار المنطقة، ورؤيتها الطموحة الداعمة لجهود التنمية والتطوير بالإضافة إلى نصرة قضايا الحق والعدل والسلام.

ومنح جلالته خلال الاستقبال السفير الدكتور آل الشيخ وسام البحرين من الدرجة الأولى تقديرًا لجهوده في تعزيز الروابط الأخوية الوطيدة بين المملكتين الشقيقتين.

وأعرب السفير آل الشيخ من جانبه، عن بالغ الشكر والامتنان لجلالة الملك حمد بن عيسى على منحه هذا الوسام، مثمناً دور جلالته المهم وجهوده المستمرة في ترسيخ وتطوير علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين.