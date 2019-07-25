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حفتر: سنرفع راية النصر في قلب طرابلس قريبا

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حفتر: سنرفع راية النصر في قلب طرابلس قريبا

حفتر: سنرفع راية النصر في قلب طرابلس قريبا
http://almnatiq.net/?p=755104
المناطق - وكالات

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الأربعاء، إن الجيش يهدف إلى تحرير كافة أراضي البلاد من الإرهاب، مؤكدا أن الشعب والجيش سيرفعان “راية النصر” في قلب طرابلس “قريبا”، لتستعيد دورها كـ”عاصمة لكل الليبيين”.

وأضاف حفتر في مؤتمر صحفي: “موعدنا مع النصر الكبير وبلوغ الهدف قد اقترب. هدفنا هو تحرير بلادنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، حتى لا تبقى فيها حبة تراب واحدة يجرؤ الإرهاب أن يدنسها بأقدامه، لتصبح ليبيا بلدا آمنا مستقرا، ويعيش شعبنا حرا أبيا مطمئنا يرسم خارطة مستقبله بإرادته الحرة”.

كما شدد على أن “الشعب والجيش سيرفعان معا راية النصر في قلب العاصمة قريبا، معلنين تحريرها والانتصار فيها على الإرهابيين وأعوانهم، وعلى كل من يرفع السلاح ليرعب المواطنين ويعتدي على حرماتهم وأملاكهم”.

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